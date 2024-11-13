Георгій Судаков здобув визнання за свій внесок у результат Шахтаря в жовтні. Фанати обрали півзахисника "гірників" найкращим гравцем жовтня.

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За Судакова віддали свої голови 3 174 уболівальники (49,3%). Друге місце за результатами опитування посів голкіпер Дмитро Різник (1 963 бали). Далі в рейтингу розташувалися Артем Бондаренко (786) та бразилець Егіналду (511). Загалом участь у голосуванні взяли 6 434 користувачі клубних соцмереж.

Варто зауважити, що Судаков відіграв у шести матчах за Шахтар у всіх турнірах. В активі півзахисника чотири голи та одна результативна передача. Всі свої м'ячі він забив у матчі проти ЛНЗ, який "гірники" виграли з рахунком 5:1.

Оформивши чотири голи у ворота черкаського клубу, Судаков став автором найшвидшого гольового покеру в історії чемпіонату України та наймолодшим гравцем, якому підкорилося це досягнення.

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