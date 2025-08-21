Джеремі Фрімпонг отримав травму підколінного сухожилля і вибув з ладу до перерви на матчі збірних у вересні, повідомив головний тренер Ліверпуля Арне Слот. У таборі "червоних" сподіваються, що Конор Бредлі буде в формі і зможе повернутися до матчу з Ньюкаслом у понеділок.

Фрімпонг забив особливий гол за Ліверпуль – фанати знайшли символізм у магії чисел Жоти

"Джеремі не зможе грати до кінця перерви на матчі збірних. У нього проблеми з підколінним сухожиллям. Медики вчасно виявили проблему, інакше ми могли б залишитися без нього довше", – цитує Слота VI.

Таким чином, Фрімпонг пропустить не тільки матч з Ньюкаслом, але і гру з Арсеналом.

Нагадаємо, що в матчі за Суперкубок Англії з Крістал Пелас Фрімпонг забив унікальний гол – коли на табло був час 20:20. Фанати "червоних" знайшли в цьому символізм в магії чисел Діогу Жоти.

"Я думав, що Клопп хворий": Мак Аллістер про ЧС-2022, вплив Де Дзербі й Слота, дружбу батька з Марадоною та втрату Жоти