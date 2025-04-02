"Після матчу емоції переповнюють настільки, що ще досі не розумію, що відбувається! Сьогодні ми провели історичний матч, а тепер вперше у своїй історії зіграємо у півфіналі Кубка України. Звісно, завжди приємно забивати, заради цього ми і граємо у футбол. Але не так важливо, хто забив, головне те, що команда здобула таку важливу перемогу.

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Нам підкорилося історичне досягнення. Вітаю всіх чернівчан з перемогою! Будемо намагатися зробити все від себе можливе у наступній кубковій грі, щоб вийти до фіналу.

Тепер всі думки спрямовуємо на підготовку до стартового матчу у весняній частині сезону Першої ліги проти Кудрівки, який відбудеться вже цієї неділі", – цитує Безуглого прес-служба Буковини.

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