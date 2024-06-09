Автор найшвидшого гола за Атлетіко в Ла Лізі продовжить кар'єру в Мексиці – він двічі вигравав ЛЄ
Атакувальний півзахисник Олівер Торрес посилив склад мексиканського Монтеррея.
Олівер Торрес підписав контракт із Монтерреєм, інформує офіційний сайт мексиканського клубу. Він здійснив цей трансфер на правах вільного агента, оскільки його контракт із Севільєю добіг кінця. Після виступів у складах Порту, Вільяреала і Атлетіко Монтеррей стане для Олівера першим клубом поза Європою.
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Першим випробуванням Олівера Торреса стане Кубок ліг – змагання, в якому беруть участь команди Мексики та Сполучених Штатів Америки. На груповому етапі Монтеррей зустрінеться з Пумасом і Остіном. Перший тур заплановано на 31 липня.
Нагадаємо, що у своїй кар'єрі Торрес двічі вигравав Лігу Європи у складі Севільї. Також формально він значиться переможцем чемпіонату Іспанії у складі Атлетіко в сезоні 2012/13. Наступного сезону він забив за "рохібланкос" найшвидший гол у Ла Лізі – на 13-й секунді у ворота Бетіса.
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