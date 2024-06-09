Олівер Торрес підписав контракт із Монтерреєм, інформує офіційний сайт мексиканського клубу. Він здійснив цей трансфер на правах вільного агента, оскільки його контракт із Севільєю добіг кінця. Після виступів у складах Порту, Вільяреала і Атлетіко Монтеррей стане для Олівера першим клубом поза Європою.

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Першим випробуванням Олівера Торреса стане Кубок ліг – змагання, в якому беруть участь команди Мексики та Сполучених Штатів Америки. На груповому етапі Монтеррей зустрінеться з Пумасом і Остіном. Перший тур заплановано на 31 липня.

Нагадаємо, що у своїй кар'єрі Торрес двічі вигравав Лігу Європи у складі Севільї. Також формально він значиться переможцем чемпіонату Іспанії у складі Атлетіко в сезоні 2012/13. Наступного сезону він забив за "рохібланкос" найшвидший гол у Ла Лізі – на 13-й секунді у ворота Бетіса.

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