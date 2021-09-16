Гравцем туру вболівальники визнали Себастьяна Аллє, повідомляє прес-служба змагань. Таке звання більш ніж заслужене – форвард Аякса відзначився покером у матчі проти Спортінга (5:1), ставши першим африканцем, який забив чотири голи в одній зустрічі Ліги чемпіонів.

Історичний покер Аллє у відеоогляді матчу Спортінг – Аякс – 1:5

Конкурентами 27-річного івуарійця були півзахисник Борусії Д Джуд Беллінгем, нападник Баварії Роберт Лєвандовскі та хавбек РБ Лейпциг Крістофер Нкунку, які у поєдинках першого туру Ліги чемпіонів записали до свого активу гол+пас, дубль та хет-трик відповідно.

До слова, Себастьян Аллє є вихованцем французького футболу, але зробив собі ім'я в Айнтрахті. З Німеччини він перебрався у Вест Хем Андрія Ярмоленка, але в лютому цього року опинився в Аяксі.

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