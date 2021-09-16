Автор історичного покеру став найкращим гравцем стартового туру Ліги чемпіонів
УЄФА підбив підсумки голосування за звання найкращого футболіста першого ігрового дня найпрестижнішого євротурніру.
Гравцем туру вболівальники визнали Себастьяна Аллє, повідомляє прес-служба змагань. Таке звання більш ніж заслужене – форвард Аякса відзначився покером у матчі проти Спортінга (5:1), ставши першим африканцем, який забив чотири голи в одній зустрічі Ліги чемпіонів.
Історичний покер Аллє у відеоогляді матчу Спортінг – Аякс – 1:5
Конкурентами 27-річного івуарійця були півзахисник Борусії Д Джуд Беллінгем, нападник Баварії Роберт Лєвандовскі та хавбек РБ Лейпциг Крістофер Нкунку, які у поєдинках першого туру Ліги чемпіонів записали до свого активу гол+пас, дубль та хет-трик відповідно.
До слова, Себастьян Аллє є вихованцем французького футболу, але зробив собі ім'я в Айнтрахті. З Німеччини він перебрався у Вест Хем Андрія Ярмоленка, але в лютому цього року опинився в Аяксі.
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