Українська Прем'єр-ліга визначила тренера та гравця, які найкраще проявили себе у черговому турі елітного дивізіону.

Нагороди отримали півзахисник Шахтаря Дмитро Криськів і наставник Чорноморця Роман Григорчук, інформує офіційний сайт УПЛ.

22-річний Криськів у матчі Кривбас – Шахтар оформив свій перший дубль в УПЛ, хоча два голи хавбека не допомогли "гірникам" здобути перемогу. Поєдинок у Кривому Розі завершився з рахунком 3:3, а чинний чемпіон втратив очки вже вдруге у поточному сезоні.

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Роман Григорчук і його Чорноморець завдали Динамо першої поразки в УПЛ 2023/24. Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу "моряків" з рахунком 3:2. Одесити після 4-х турів набрали 9 очок і вискочили на друге місце турнірної таблиці.

До складу експертної ради, яка визначає переможців, входять Олег Венглинський, Іван Гецко, Сергій Нагорняк, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Олег Федорчук, Анатолій Чанцев, Ігор Шуховцев, Степан Юрчишин, Ігор Яворський.

Нагадаємо, 5-й тур Прем'єр-ліги стартує 26 серпня і триватиме 3 дні. Матч Динамо – Верес на прохання киян перенесли через їхню участь у Лізі конференцій.

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