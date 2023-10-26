Автор хет-трика за тайм, одноклубник Зінченка і результативний захисник – УЄФА назвав претендентів на гравця тижня в ЛЧ
Фанати можуть обрати гравця, який найбільше вразив у 3 турі групового етапу Ліги чемпіонів.
УЄФА на своєму офіційному сайті відкрив голосування за найкращого футболіста тижня ЛЧ. До четвірки номінанатів потрапили:
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– Форвард Фейєнорда Сантьяго Хіменес (дубль у ворота Лаціо);
– Форвард Порту Еванілсон (хет-трик за один тайм проти Антверпена);
– Форвард Арсенала Габріел Жезус (ефектний гол+асист проти Севільї);
– захисник РБ Лейпциг Давід Раум (гол і хороша статистика в обороні проти Црвени Звезди).
Нагадаємо, у попередніх турах звання гравця тижня забирали Альваро Мората з Атлетіко та інший представник Порту – Вандерсон Галену.
Порту з хет-триком Еванілсона розбив Антверпен і ускладнив Шахтарю завдання виходу у плей-офф Ліги чемпіонів