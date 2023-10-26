Фанати можуть обрати гравця, який найбільше вразив у 3 турі групового етапу Ліги чемпіонів.

УЄФА на своєму офіційному сайті відкрив голосування за найкращого футболіста тижня ЛЧ. До четвірки номінанатів потрапили:

ЛЧ: Селтік і Атлетіко влаштували гольову феєрію, Холанд перервав суху серію, РБ Лейпциг переміг друзів Росії

– Форвард Фейєнорда Сантьяго Хіменес (дубль у ворота Лаціо);

– Форвард Порту Еванілсон (хет-трик за один тайм проти Антверпена);

– Форвард Арсенала Габріел Жезус (ефектний гол+асист проти Севільї);

– захисник РБ Лейпциг Давід Раум (гол і хороша статистика в обороні проти Црвени Звезди).

Нагадаємо, у попередніх турах звання гравця тижня забирали Альваро Мората з Атлетіко та інший представник Порту – Вандерсон Галену.

Порту з хет-триком Еванілсона розбив Антверпен і ускладнив Шахтарю завдання виходу у плей-офф Ліги чемпіонів