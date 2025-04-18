Гірассі очікувано став найкращим гравцем минулого тижня Ліги чемпіонів, повідомляє прес-служба УЄФА. Гвінейський форвард тричі забив у ворота Барселони.

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Другу позицію посів Деклан Райс, який допоміг Арсеналу перемогти Реал і в другому матчі. Третє місце в Лаутаро Мартінеса (Інтер), який забив один із м'ячів у ворота Баварії. А Усман Дембеле посів останнє, четверте місце, – француз відзначився асистом у грі проти Астон Вілли.

До слова, Гірассі провів 40 матчів у складі Борусії Д в цьому сезоні, в яких відзначився 28 голами та 8 асистами. Попри перемогу в другій грі над Барселоною (3:1), Дортмунд вилетів з Ліги чемпіонів через поразку першій зустрічі з рахунком (0:4).

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