Найкориснішим футболістом 19-го туру УПЛ став Артем Довбик, повідомляє офіційний сайт організації.

СК Дніпро-1 розгромив Металіст 1925 – Довбик оформив хет-трик, відірвавшись від Буяльського, Едмару і Ко далі не фартить

Форвард СК Дніпро-1 відвантажив у ворота Металіста 1925 протягом десяти хвилин три сухих м'ячі (два з пенальті), збільшивши лік своїм голам у поточному сезоні чемпіонату України до п'ятнадцяти.

Найкращим тренером було визнано керманича Чорноморця Романа Григорчука. Одесити напередодні відібрали очки у Шахтаря (2:2), запаливши інтригу в УПЛ з новою силою – завдяки подвигу "моряків" СК Дніпро-1 наблизився до "гірників" на відстань одного очка.

Шахтар втратив очки з Чорноморцем: перестрілка у тумані, шедевр та подарунок СК Дніпро-1