Ще до стартового свистка матчу проти Арсенала (2:1) під Парк де Пренс зібралося чимало фанатів без квитків. Після перемоги улюбленої команди натовп почав сунути вулицями і просто збожеволів, інформує Le Parisien.

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Моторошний інцидент трапився на вулиці Христофора Колумба, що неподалік Єлисейських полів. Чорний Мерседес несподівано в'їхав у групу фанатів ПСЖ.

Victoire du #PSG : Une voiture a foncé dans la foule à Paris.



Au moins trois supporters ont été blessés dont l’un a été transporté à l’hôpital en urgence absolue. On ignore si les occupants de la voiture ont été interpellés. (Le Parisien) #PSGARS pic.twitter.com/i14LWplUqD — FLASH INFO Ile-de-France (@info_Paris_IDF) May 7, 2025

Трьох людей госпіталізували – одна особа у критичному стані, двоє у відносно важкому. Інші вболівальники влаштували самосуд. Мерседес почали товкти зі всіх боків, а пізніше спалили. Наразі невідомо, чи затримали водія автомобіля, і мотиви його вчинку.

BARDO EN PARIS: un auto ATROPELLO a varios hinchas del PSG que estaban festejando en las calles.



Luego los hinchas fajaron al conductor, rompieron el auto y lo prendieron fuego. pic.twitter.com/KzMCWAcmJ1 — ? BARRAS DEL MUNDO (@Barras_LATAM) May 7, 2025

Вся ніч у Парижі перетворилася на суцільний хаос – сутички з поліцією, розбиті вітрини магазинів, побиті інші автівки, які просто стояли обабіч. Щонайменше 43 осіб заарештували.

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