Автомобіль влетів у натовп фанатів ПСЖ – 3 людей у важкому стані, Мерседес негайно спалили (ВІДЕО)
Святкування вболівальниками ПСЖ виходу у фінал Ліги чемпіонів перетворилося на суцільний хаос.
Ще до стартового свистка матчу проти Арсенала (2:1) під Парк де Пренс зібралося чимало фанатів без квитків. Після перемоги улюбленої команди натовп почав сунути вулицями і просто збожеволів, інформує Le Parisien.
Екс-зірка АПЛ розкритикував фанатів Арсенала за півфінал ЛЧ: "Ніби мій семирічний син зробив проект для школи"
Моторошний інцидент трапився на вулиці Христофора Колумба, що неподалік Єлисейських полів. Чорний Мерседес несподівано в'їхав у групу фанатів ПСЖ.
Трьох людей госпіталізували – одна особа у критичному стані, двоє у відносно важкому. Інші вболівальники влаштували самосуд. Мерседес почали товкти зі всіх боків, а пізніше спалили. Наразі невідомо, чи затримали водія автомобіля, і мотиви його вчинку.
Вся ніч у Парижі перетворилася на суцільний хаос – сутички з поліцією, розбиті вітрини магазинів, побиті інші автівки, які просто стояли обабіч. Щонайменше 43 осіб заарештували.
ПСЖ вийшов до фіналу Ліги чемпіонів, перегравши Арсенал у драматичному матчі-відповіді