Румунський лайнсмен Октавіан Шовре здивував тим, що попросив автограф у нападника Борусії Д Ерлінга Холанда, проте зробив це не задля себе.

Суддя взяв автограф у Холанда, аби пожертвувати його медичному центру в Румунії, де проходять терапію діти і дорослі з важкими формами аутизму, повідомляє журналіст Емануель Рошу в своєму твіттері.

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Центр фінансується тільки за рахунок пожертвувань і коштів, виручених з аукціонів, а Шовре з 2015 року жертвує для них пам'ятні речі, які він отримав після матчів: футболки, фотографії та автографи. Цікаво, що румун хотів взяти автограф і в наставника Манчестер Сіті Хосепа Гвардіоли, проте не зміг цього зробити.

До слова, Борусія Холанда мінімально поступилась Манчестер Сіті (1:2). Матч-відповідь відбудеться 14 квітня, початок о 22:00.

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