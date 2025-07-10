Автогол року на турнірі за участю українця – гравець лежав і нічого не розумів (ВІДЕО)
Чвертьфінал канадського Чемпіоншипу між Кевалрі та Ванкувер ФК подарував дуже курйозний момент.
Команди вдруге розписали нічию 1:1, і Ванкувер пройшов далі завдяки перемозі в серії пенальті. Втім, найбільший інтерес викликав гол Кевалрі на 66-й хвилині.
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Після штовханини на кутовому гравець Ванкувера Ейден О'Коннор впав на газон, а м'яч вилетів за межі карного майданчика. Молдовський легіонер Кевалрі Михаїл Герасіменков наважився на дальній удар і не прогадав. М'яч явно летів повз ворота, але ідеально змінив траєкторію після дотику до О'Коннора, який продовжував лежати на газоні і взагалі не дивився на поле!
Нагадаємо, що на цій стадії канадського Чемпіоншипу вилетів Монреаль українця Геннадія Синчука. Курйозний автогол не допоміг пройти далі і Кевалрі.
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