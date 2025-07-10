Чвертьфінал канадського Чемпіоншипу між Кевалрі та Ванкувер ФК подарував дуже курйозний момент.

Команди вдруге розписали нічию 1:1, і Ванкувер пройшов далі завдяки перемозі в серії пенальті. Втім, найбільший інтерес викликав гол Кевалрі на 66-й хвилині.

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Після штовханини на кутовому гравець Ванкувера Ейден О'Коннор впав на газон, а м'яч вилетів за межі карного майданчика. Молдовський легіонер Кевалрі Михаїл Герасіменков наважився на дальній удар і не прогадав. М'яч явно летів повз ворота, але ідеально змінив траєкторію після дотику до О'Коннора, який продовжував лежати на газоні і взагалі не дивився на поле!

Нагадаємо, що на цій стадії канадського Чемпіоншипу вилетів Монреаль українця Геннадія Синчука. Курйозний автогол не допоміг пройти далі і Кевалрі.

GOAL



THE WEIRDEST GOAL OF THE YEAR ?



Mihail Gherasimencov takes a shot which is deflected into the net by an injured Aidan O'Connor, who wasn't even looking at the play because he was down, and @CPLCavalryFC are level #CanChamp | Watch LIVE on OneSoccer pic.twitter.com/B87mbVYeCJ — OneSoccer (@onesoccer) July 9, 2025

Синчук з Монреалем не зумів пробитися до півфіналу, зігравши внічию – українець взяв участь у гольовій атаці