Рядовий спаринг між Мірандесом та Осасуною подарував дуже кумедний епізод.

Команди 25 хвилин не могли відкрити рахунок, але Арідан Ернандес самотужки вирішив проблему.

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33-річний захисник Осасуни отримав м'яч в центрі поля і раптом захотів віддавати передачу голкіперу. Пас вийшов надто сильним і несподіваним для Серхіо Еррери, який лише поглядом провів сферу у сітку власних воріт.

Прикрий автогол не знітив Осасуну, і по перерві памплонці оформили камбек з рахунком 2:1.

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