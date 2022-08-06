Автогол року – захисник Осасуни влучив по своїх воротах з центра поля
17:00 - Читать на русском
Рядовий спаринг між Мірандесом та Осасуною подарував дуже кумедний епізод.
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33-річний захисник Осасуни отримав м'яч в центрі поля і раптом захотів віддавати передачу голкіперу. Пас вийшов надто сильним і несподіваним для Серхіо Еррери, який лише поглядом провів сферу у сітку власних воріт.
Прикрий автогол не знітив Осасуну, і по перерві памплонці оформили камбек з рахунком 2:1.
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