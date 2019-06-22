Автогол "очолив" список бомбардирів жіночого ЧС-2019 – курйоз дня

Цьогорічному жіночому Мундіалю не бракує результативності, але боротьба за звання найкращого бомбардира обіцяє бути запеклою.

Автогол наразі є найкращим "бомбардиром" жіночого чемпіонату світу-2019. Про це повідомляє Gracenote Live.

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На груповому етапі Мундіалю було забито 8 м'ячів у власні ворота. Жодна футболістка не спромоглася на подібну результативність. Поки найкращий результат мають американка Алекс Морган і австралійка Саманта Керр. Вони забили по 5 голів.

До слова, на ЧС-2019 грали 24 збірні. Стадія плей-офф турніру стартує у суботу, 22 червня, матчем 1/8 фіналу між Норвегією та Австралією.