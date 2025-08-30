Колос очікувано домінував до перерви, але Білик відбивав усе, що летіло у його ворота. Коли ж кіпер Епіцентра був безсилим проти гармати Гусола, то на допомогу прийшла стійка. У гостей єдину нагоду мав новачок Супряга – кволо і по центру.

Колос дотиснув Епіцентр завдяки прикрому автоголу і обігнав Динамо на вершині УПЛ – Супряга змарнував момент

Вирішальний епізод трапився на 64-й хвилині. Після невдалої подачі зі штрафного Цуріков підхопив м'яч на фланзі і виконав ще один крос. Білик кулаками відбив у власного партнера Григоращука, а від того м'яч залетів у сітку – 1:0. Автогол приніс Колосу перемогу та одноосібне лідерство в таблиці УПЛ. Епіцентр без очок і на дні.