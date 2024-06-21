У четвер, 20 червня, відбувся матч другого туру групового етапу Євро-2024 між збірними Іспанії та Італії (1:0). Дивіться гол та огляд зустрічі на Футбол 24.

Хто б міг подумати, що перевага Іспанії в матчі з іншим титаном – чинним чемпіоном Європи – Італією буде настільки великою. Тотальною! "Фурія роха" створила щонайменше три гольові моменти, але забила лише одного разу – можна сказати, випадково. На початку другого тайму Доннарумма кінчиками пальців зачепив м'яч після прострілу Морати – і Калафйорі зрізав снаряд у сітку власних воріт.

Іспанія у ефектному стилі перемогла Італію, оформивши достроковий вихід в 1/8 фіналу Євро-2024

Однак крім цього ключового епізоду в огляді є на що подивитися. Найкрасивіші ж свої моменти біля воріт "Скуадри адзурри" іспанці не реалізували: Педрі з Руїсом ніяк не могли переграти Доннарумму, Ямалу трохи забракло точності, щоб потрапити у площину воріт, а Ніко Вільямс завдав нищівного удару в штангу.

Іспанія достроково гарантувала собі вихід у плей-офф Євро. Схоже, друге місце в цій групі буде розіграно між Італією та Хорватією в матчі третього туру.