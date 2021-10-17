Тоттенхем здолав Ньюкасл у непростому двобої 8-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

"Сороки" шокували "шпор" вже на другій хвилині, коли забив Вілсон. Але Тоттенхем оговтався і взяв гру під свій контроль. Ндомбеле вдався красивий результативний удар, а Кейн реалізував вихід віч-на-віч. Для Харрі це була перша результативна дія в АПЛ цього сезону.

Вест Хем мінімально обіграв Евертон, Тоттенхем завдяки першим результативним діям Кейна в АПЛ переграв Ньюкасл

Матч був перерваний наприкінці першого тайму – вболівальнику стало погано, а на полі з'явився медик із дефібрилятором. Зрештою, глядача врятували, а матч відновився. Потроїв перевагу Тоттенхема Сон після пасу Кейна, а поставив крапку у зустрічі Дайєр. Щоправда, розписався він у власних воротах. Підопічні Нуну Ешпіріту Санту застрибнули на 5 сходинку, а команда Стіва Брюса залишилась передостанньою.