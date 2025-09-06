Нещасний випадок стався в четвер увечері у Франції.

Автобус збірної Люксембургу U-21 перекинувся 4 вересня. Машину занесло з дороги, що призвело до жахливої аварії: транспорт проковзнув близько 50 метрів. Про це інформує MaisFutebol.

Внаслідок аварії постраждали вісім осіб: чотири гравці, три члени тренерського штабу і водій. Четверо були доставлені до лікарні з легкими травмами. За наявними даними, аварія сталася через хворобу водія автобуса.

Повідомляється, що в 50 метрах попереду стояв бетонний стовп, тому автобус ледь уникнув значно гіршої катастрофи.

Рятувальники надали першу допомогу водієві, який втратив свідомість. Осколки скла застрягли в шкірі у багатьох пасажирів.

Молодіжна збірна Люксембургу прибула до Бретані, щоб зіграти матч проти французів в рамках відбіркового турніру чемпіонату Європи U-21 2027 року. Матч перенесено на 3 жовтня 2026 року.

