Сьогодні, 11 січня, на Полтавщині відбулося кілька мітингів. Люди вимагали від влади переглянути тарифи на комунальні послуги. Мітингувальники перекрили одну із вулиць міста поблизу обласної адміністрації, а також трасу поблизу Пирятина.

Ворскла вказала на двері 5 гравцям

В "облогу" протесту потрапив клубний автобус Ворскли. Головний тренер команди Юрій Максимов та малійський легіонер Ібрахім Кане навіть сфотографувалися з людьми, які вийшли на мітинг.

До слова, у Ворскли на 11 січня був запланований виліт до Туреччини, де команда проведе тренувальний збір. Очікується, що полтавці проведуть 4 товариських матчі проти команд із Сербії, Чорногорії та Боснії.

"Коли сказав дітям, що йду, вони розплакалися. І я також": його сином цікавився Порту, а він припинив грати через зір



фото: Телеграм-канал Бий-біжи