Сенат Бундесліги на плановому засіданні розглянув питання видачі атестації на наступний сезон, повідомляє офіційний сайт організації.

Чеберко відзначив різницю між УПЛ та австрійською Бундеслігою

За результатами зустрічі було видано ліцензію 11 клубам найвищого дивізіону, серед яких, зокрема, Зальцбург, Рапід, ЛАСК, за який виступає Євген Чеберко, та інші. А от в участі у змаганнях наступного сезону було відмовлено 3 колективам, серед яких Аустрія Відень. Причиною стали фінансові проблеми. Також клубу не дозволили заявлятись на Другу лігу Австрії.

Зауважимо, Аустрія Відень 24 рази у своїй історії піднімала над головою трофей Бундесліги. Ще 27 разів "фіолетові" тріумфували в Кубку Австрії та двічі ставали володарями Кубку Мітропи.

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