Нідерландці програли австрійцям (2:3) в третьому турі групового раунду Євро-2024. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Класна динамічна Австрія

Австрія справила приємне враження на початку Євро, хоча й програла Франції. Потім була перемога над Польщею. Єдиний мінус за підсумками двох матчів – велика кількість жовтих карток. 7 футболістів опинилися під загрозою дискваліфікації, тому Ральф Рангнік застосував ротацію.

Франція почала Євро-2024 з перемоги над Австрією – Мбаппе зробив (авто)гол, шокував промахом і розквасив обличчя

В Австрії немає прірви між основою та запасними. Всі чітко знають структуру, всі здатні пресингувати. Саме це вони й робили на старті зустрічі. Нідерланди не могли перевести м'яч за центр поля та побудувати швидку атаку – австрійці миттєво вмикали контрпресинг.

Арнаутовіч ефективно виконував роль динамічного стовпа, скидаючи м'ячі на фланги. Арні відкрився між лініями під довгий пас Лінхарта і підключив Прасса – той погано прострілив, однак Мален зрізав м'яч у власні ворота.

Команда Рангніка тримала хорошу динаміку, тримала суперника в лещатах. Забітцер дальнім ударом міг подвоїти перевагу, а Арнаутовіч якось розгубився, коли опинився з м'ячем перед голкіпером.

Koeman is FURIOUS with his players, looks they don't understand what they have to do. Deadly images. pic.twitter.com/0QPnoIPTJ8 — ??? ???? (@TheEuropeanLad) June 25, 2024

Куман визнав помилку

Рональд Куман з власної волі прийняв дивні рішення щодо складу, але визнав помилку ранньою заміною Веермана та Сімонса. Нідерланди в першому таймі відверто страждали й рідко підбирались до чужого штрафного. Але щоразу було гостро через відкритість Австрії.

Рейндерс отримав шикарну позицію після передачі Гакпо і погано пробив. Ще гіршого удару завдав Мален, коли Рейндерс спробував реабілітуватися якісним пасом у розріз. Ще був заблокований удар Схаутена та неточна спроба Депая.

Нідерланди ожили вже по перерві. Забити вдалось на контратаці: Геертрейда вигриз м'яч, Сімонс пробіг через центр метрів сорок, а Гакпо фірмовим ударом пробив у дальній кут. Коді утвердився в статусі найкращого гравця цієї команди.

Netherlands 2-3 Austria



After a back-and-forth thriller, Austria win Group D – just as we all drew it up, right?#NEDAUT #Euro2024 pic.twitter.com/bF9lN2lXOp — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 25, 2024

Божевільні гойдалки

Австрія досить швидко знову повела в рахунку. Забітцер і Прасс розіграли на фланзі та доправили м'яч у карну зону. Грілліч закинув, а Шмід головою відзначився.

Пішла рвана гра. Подача Гакпо, скидка Вегхорста – гол Депая. Арбітр пережив помутніння та скасував гол через гру рукою, але VAR допоміг виправити помилку.

Гойдалки продовжились, а Австрія забила втретє. Забітцер сам розігнав контратаку та сам відзначився. Марсель отримав вчасний пас від Баумгартнера та з гострого кута загнав м'яч у ворота.

Австрія перемогла, набрала шість очок і виграла "групу смерті". Франція фінішує другою, а Нідерланди виходять у плей-офф з третього місця – 4 очки точно вистачає.