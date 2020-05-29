Австрія продовжила контракт з головним тренером – вона зіграє з Україною на Євро-2020

Наставник збірної Австрії Франко Фода продовжить роботу на чолі національної команди.

Футбольний союз Австрії оголосив про підписання нового контракту з німецьким тренером Франко Фодою. 54-річний фахівець виконуватиме свої обов'язки до кінця 2021-го. У випадку виходу на чемпіонат світу-2022 угода з Фодою буде автоматично пролонгована до завершення Мундіалю, інформує офіційний сайт Футбольного союзу Австрії.

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За період роботи тренера австрійці провели 22 матчі – 14 перемог, 2 нічиї та 6 поразок.

Фода працює головним тренером національної команди з 2017 року. Під його керівництвом Австрія кваліфікувалася на Євро-2020 з другого місця групи, а у фінальному турнірі в рамках 3-го туру зіграє проти збірної України в Бухаресті.

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