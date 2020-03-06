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"Австрія може на рівних протистояти збірним України та Нідерландів", – Польстер

14:40 355 Читать на русском
"Австрія може на рівних протистояти збірним України та Нідерландів", – Польстер
Збірна Австрії / Фото УЄФА

Легенда австрійського футболу Тоні Польстер поділився амбітними планами місцевої національної команди на Євро-2020.

"Я вважаю, що цього разу ми дійдемо, принаймні, до чвертьфіналу. Упевнений, що тренерський штаб збірної Австрії зробив уроки з помилок попереднього Євро і на цей раз набагато краще підготує команду.

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Гравці збірної перебувають зараз в хорошій формі, особливо це видно в німецькій Бундеслізі, де багато австрійців. Крім того, у нас цілком прохідна група. Ми ще не знаємо останнього суперника, але, безумовно, можемо на рівних протистояти Нідерландам і Україні.

З нетерпінням чекаю початку європейської першості, тому що його новий формат буде великим відкриттям для всіх. Вперше турнір пройде в дванадцяти різних країнах. Захід націлений на те, щоб консолідувати Європу. Це може залучити ще більше глядачів. Очікую, що цього літа на континенті пройде великий футбольний фестиваль", – цитує Польстера Команда 1.

Нагадаємо, на груповому етапі Євро-2020 збірна Австрії зустрінеться із національними командами України та Нідерландів. Турнір розпочнеться 12 червня.

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Тоні Польстер Тоні Польстер Євро-2020 Нідерланди Нідерланди Україна Україна Австрія Австрія
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