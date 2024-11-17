Ліга націй, 6-й тур

Група В2

Фінляндія – Греція – 0:2

Голи: Бакасетас, 41, Цоліс, 56

Група В3

Австрія – Словенія – 1:1

Голи: Шмідт, 27 – Черін, 82

Норвегія – Казахстан – 5:0

Голи: Холанд, 23, 37, 71, Сьорлот, 41, Нуса, 76

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Греція всі свої питання в Лізі націй вирішила ще до шостого туру. Команда забезпечила собі плей-офф, посівши друге місце у групі. Попри це, Греція розібралася з Фінляндією, забивши два голи.

Заплутана ситуація була у групі B3. Австрійцям потрібно було перемагати Словенію. Все йшло за планом, коли Шмідт відкрив рахунок. Команда Рангніка атакувала небезпечно і могла навіть подвоїти свою перевагу, але забити ніяк не вдавалося. Словенія геть нічого не могла створити в атаці. Щоправда, Черіну вдалося зрівняти рахунок на 82 хвилині. Австрія полетіла атакувати і це було досить гостро, хоча вирвати перемогу не вдалося.

А іншому матчі цієї групи Норвегія розгромила Казахстан. Ерлінг Холанд записав у свій актив черговий хет-трик. Також забив Сьорлот та Нуса. Через нічию у матчі Австрії та Словенії норвежці гарантували собі підвищення у класі. Австрійці ж зіграють у плей-офф.

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