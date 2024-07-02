Австрія та Туреччина закриють стадію 1/8 фіналу Євро-2024. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Австрія – Туреччина в Лейпцигу стартує о 22:00 за київським часом. Дивитися поєдинок у прямому етері можна на платформі MEGOGO. Головні події гри традиційно опише Футбол 24 у текстовому онлайні.

Австрія – Туреччина: анонс матчу 1/8 фіналу Євро-2024

Це останній матч на стадії 1/8 фіналу Євро-2024. Сім чвертьфіналістів вже відомі, залишилося визначити восьмого.

Стартовий склад Австрії:

Туреччини: