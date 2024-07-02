Збірна Австрії в рамках 1/8 фіналу Євро-2024 зіграє з Туреччиною. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Збірна Австрії стала одним із відкриттів Євро-2024. Команда не просто вижила у групі з Францією, Нідерландами й Польщею, а ще й посіла першу позицію. Стримати "Ле Бле" їй не вдалося (хоча початок був класним), однак перемога над "Кадрою" та тріумфальні 3:2 з "ораньє" створили вау-ефект. Сітка у плей-офф така, що можна і до фіналу дійти – втім, для початку необхідно здолати Туреччину.

Найкращий арбітр УПЛ отримав призначення на матч 1/8 фіналу Євро-2024 – ще один українець в запасі

Реклама:

Ставка дня від ліцензійного букмекера GGBET — обидві команди заб'ють. Фахівці дають на цю подію коефіцієнт 1,84. Отримай неймовірний бонус до 150 000 грн від GGBET! Тримай лінію на Євро!



Ральф Рангнік знайшов у австрійській збірній ідеальний матеріал для демонстрації своїх ідей – і вони круто реалізовувались не тільки у кваліфікації до Євро-2024, а й у Лізі націй перед нею. Як і всі команди Рангніка (окрім МЮ), "Дас Тім" максимально ефективна у високому пресингу. Німець розвивав орієнтований на м'яч тиск ще з кінця 90-х, пропагандуючи його по ТБ і виховавши плеяду тренерів-послідовників.

Ralf Rangnick discusses "Gegenpressing" in a fascinating interview from 1998 for German television.



He explained the nature of 'ball-oriented pressing' which later inspired the whole German coaching process.



[THREAD] pic.twitter.com/madOQALjiB — Gaurav (@GauravAnlyst) June 30, 2024

Туреччина має свіжий і дуже болісний досвід гри проти футболу Рангніка. Навесні "місячні зірки" зазнали поразки у Відні з рахунком 1:6, а один із голів став прямим наслідком високого пресингу. Втім, Ральф Рангнік підготував до Євро-2024 ще одну цікаву родзинку – гру з трьома "десятками" в атаці.

Таку ж фішку в фазі розвитку атаки використовує Юліан Нагельсманн у Німеччині, от тільки позаду трійки "десяток" є опорник, два центрбеки й Кроос (так звані 3+1) – і все одно структура вважається занадто відкритою. Австрія ж залишає позаду тільки двох центрбеків, а один із опорників піднятий високо. Тобто, в кращому випадку позаду є тільки 2+1.

Таким чином "Дас Тім" дуже сильно навантажують центральні вертикалі. Суперник обов'язково буде помилятись при спробі перекривати передачі на цих "десяток", а сама структура оборони часто змушена відкривати фланги. Ральф Рангнік ще й постійно ротує позиції своїх атакувальних футболістів (особливо часто він переміщує Забітцера), аби до команди було важче підлаштуватись.

Втім, за такий футбол доводиться платити. Структуру австрійців теоретично легко запресингувати, а будь-яка помилка при передачі ризикує вилитись у контратаку з чисельною перевагою суперника. Нідерланди й Франція користувались цими недоліками – і Туреччина теж може.

Вінченцо Монтелла поставив добре організований пресинг. Основна ідея – витиснути на фланги та / або змусити виконати винос. "Місячні зірки" сильні у єдиноборствах, тож цей підхід працював перед Євро-2024. Зокрема, австрійці у тому самому матчі з 1:6 зіткнулися зі значними проблемами на стадії білд-апу. Турки його придушували.

І тут у вічі впадає глобальна проблема "Дас Тім" – підопічні Ральфа Рангніка дуже сильні у пресингу та контрпресингу, однак у всіх інших аспектах вони доволі посередні. Крім того, австрійцям бракує альтернативних ідей в атаці. Всі розуміють, як гратиме цей колектив.

Фото: Julian Finney/Getty Images

Туреччина теж неідеальна. Відверто кажучи – вразлива ледь не у всіх аспектах, тож на підопічних Вінченцо Монтелли ніхто не ставить. Особливо великі труднощі "яничари" відчувають в контролі простору між лініями – жоден з опорників збірної не може похизуватись хорошим читанням гри та неперервністю. Вони часто помиляються чи просто "зависають".

Наявність Чахлханоглу в складі не допомагає. По-перше, Хакан-опорник в Інтері та в збірній – це зовсім різні речі. У клубі є тонко налаштована система позиційної атаки, в якій турок виблискує, однак Вінченцо Монтелла просто не встиг її організувати. По-друге, Хакан сьогодні не зіграє через перебір жовтих карток.

Загалом, колектив здається занадто сирим. За сумарною кількістю поєдинків у складі збірної турецькі гравці йдуть останніми на Євро-2024 – а тренерський штаб ще й не визначився з основними футболістами на більшості позицій. Не дивно, що практично усі матчі на турнірі ця команда провели з величезним скрипом. Навіть граючи у більшості проти чехів "яничари" могли прогоріти.

Cумарна кількість матчів за збірну серед гравців-учасників Євро-2024

Але як тоді стримати машину Ральфа Рангніка? Прямо зараз здається, що для Туреччини найбільш оптимальним рішенням стане "автобус". Команда знайома з цим режимом, часто сідаючи в низький блок 5-4-1 і контратакуючи. Саме ця модель допомогла перемогти Німеччину в товариській зустрічі у грудні й саме вона допомогла стримати тиск грузинів в останні 20 хвилин.

Турки допускають багато помилок і в "автобусі". Зиск цієї тактики полягає в іншому – віддавши ініціативу, підопічні Вінченцо Монтелли змусять австрійців працювати у режимі, який не є їхнім сильним боком. Саме таким чином поступив Дідьє Дешам, порвавши "Дас Тім" на контратаках.

Турки добре тікали в контратаки навіть у провальному матчі з Португалією. Ось тут Пепе в останню мить врятував від виходу віч-на-віч

Більше гри з м'ячем – більше потенційних помилок, а у Рангніка в тилу тільки два захисники. Між тим, турецькі футболісти мають ідеальні характеристики для контратак – при цьому не слід забувати про пресинг і єдиноборства, які у "місячних зірок" теж ефективні. Словом, на легку прогулянку австрійцям сподіватись не слід.

Збірна Туреччини, попри всі проблеми на Євро-2024, залишається неприємним опонентом, з сильним кадровим підбором і тактичними "родзинками". І все одно в прохід Австрії віриться більше – навіть без дискваліфікованого Віммера. Занадто вже переконливо "Дас Тім" зіграла проти топів у "групі смерті".

???????? | Huge win for Austria at #EURO2024.... respect to Ralf Rangnick, well deserved 3 points! ? pic.twitter.com/5T4hpfGKVG — EuroFoot (@eurofootcom) June 21, 2024

Орієнтовні склади на матч Австрія – Туреччина

Австрія: Пенц – Пош, Лінгарт, Вьобер, Прасс – Зайвальд, Грілліч – Лаймер, Баумгартнер, Забітцер – Арнаутовіч

Туреччина: Гюнок – Мюлдур, Деміраль, Бардакчі, Кадіоглу – Юксек, Озджан – Гюлер, Кьокчу, Їлдиз – Їлмаз

Вундертім: королівський вояж у Лондон як пік величі збірної Австрії та драматичний кінець епохи на фашистському Мундіалі