Збірна Австрії стала одним із відкриттів Євро-2024. Команда не просто вижила у групі з Францією, Нідерландами й Польщею, а ще й посіла першу позицію. Стримати "Ле Бле" їй не вдалося (хоча початок був класним), однак перемога над "Кадрою" та тріумфальні 3:2 з "ораньє" створили вау-ефект. Сітка у плей-офф така, що можна і до фіналу дійти – втім, для початку необхідно здолати Туреччину.

Ральф Рангнік знайшов у австрійській збірній ідеальний матеріал для демонстрації своїх ідей – і вони круто реалізовувались не тільки у кваліфікації до Євро-2024, а й у Лізі націй перед нею. Як і всі команди Рангніка (окрім МЮ), "Дас Тім" максимально ефективна у високому пресингу. Німець розвивав орієнтований на м'яч тиск ще з кінця 90-х, пропагандуючи його по ТБ і виховавши плеяду тренерів-послідовників.

Ralf Rangnick discusses "Gegenpressing" in a fascinating interview from 1998 for German television.



He explained the nature of 'ball-oriented pressing' which later inspired the whole German coaching process.



