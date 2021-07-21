36-річний вершник потрапив до складу олімпійської збірної Австралії, однак згодом у його допінг-пробі знайшли кокаїн. Про це повідомляє спортивний репортер Бен Фордхем у своєму Twitter.

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Джеймі Кермонд повинен був дебютувати на Олімпіаді у конкурі – змагання з подолання перешкод верхи на коні. Проте не зможе цього зробити, тому що його виключили зі збірної. Спортивна федерація зазначає, що він може зробити також другу допінг-пробу. Але якщо і вона виявиться позитивною, то спортсмена дискваліфікують.

Зауважимо, Кермонд двічі завойовував золото у чемпіонаті Австралії з кінного спорту – у 2016-му та 2017-му. Олімпійський турнір з цього виду спорту стартує 24 липня і завершиться 7 серпня.

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