"Я просто хочу повідомити вам, що вирішив відмовитися від участі в Олімпіаді. Це рішення далося мені нелегко. Я мріяв представляти Австралію на Олімпійських іграх, і я знаю, що ніколи більше не отримаю такої можливості.

Українського боксера спіймали на допінгу – катастрофічні наслідки

Але я також знаю себе. Мені не подобається сама лише думка про гру перед порожніми стадіонами. Такого ще ніколи не було. Я також не хотів би позбавляти здорового австралійського спортсмена можливості представляти країну. Обіцяю: витрачу час на те, щоб відновитись після травми. Щасти всім австралійцям, і до зустрічі на корті", – написав Нік Киріос у своєму Twitter.

Зауважимо, Киріос здобував 6 титулів ATP за свою кар'єру, зараз він посідає 66 місце в світовому рейтингу. Чоловічий тенісний турнір на Олімпіаді в Токіо розпочнеться 24 липня. Організатори Олімпійських ігор прийняли рішення провести більшу частину форуму без глядачів. Лише 24 змагання з 748 можна буде споглядати з трибун.

"Цей г*внюк подає, як з гармати стріляє". Українець проти легендарного Агассі – епічний фінал, який ніколи не забудуть