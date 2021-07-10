Австралійський тенісист відмовився від путівки на Олімпіаду-2020 – дивна причина
Австралійський тенісист Нік Киріос оголосив про відмову від Олімпійських ігор у Токіо. Мотив відверто дивує.
"Я просто хочу повідомити вам, що вирішив відмовитися від участі в Олімпіаді. Це рішення далося мені нелегко. Я мріяв представляти Австралію на Олімпійських іграх, і я знаю, що ніколи більше не отримаю такої можливості.
Українського боксера спіймали на допінгу – катастрофічні наслідки
Але я також знаю себе. Мені не подобається сама лише думка про гру перед порожніми стадіонами. Такого ще ніколи не було. Я також не хотів би позбавляти здорового австралійського спортсмена можливості представляти країну. Обіцяю: витрачу час на те, щоб відновитись після травми. Щасти всім австралійцям, і до зустрічі на корті", – написав Нік Киріос у своєму Twitter.
Зауважимо, Киріос здобував 6 титулів ATP за свою кар'єру, зараз він посідає 66 місце в світовому рейтингу. Чоловічий тенісний турнір на Олімпіаді в Токіо розпочнеться 24 липня. Організатори Олімпійських ігор прийняли рішення провести більшу частину форуму без глядачів. Лише 24 змагання з 748 можна буде споглядати з трибун.
"Цей г*внюк подає, як з гармати стріляє". Українець проти легендарного Агассі – епічний фінал, який ніколи не забудуть
Olympics. pic.twitter.com/ydj1V7jh2t— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) July 8, 2021