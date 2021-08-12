Австралія готова подати заявку на проведення ЧС-2030 або Мундіалю 2034-го, повідомляє Fox Sports.

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Місцеві функціонери прагнуть піти шляхом Бразилії та Канади. Обидві держави Західної півкулі спершу успішно провели жіночий чемпіонат світу, а потім отримали нагоду провести Мундіаль серед чоловіків. Австралія прийме жіночий ЧС-2023, тож прагне використати його спадщину в майбутньому для проведення інших змагань під егідою ФІФА.

Наразі у ФФА вагаються щодо вибору конкретного Мундіалю. Якщо вибір впаде на 2030-й, то австралійцям доведеться конкурувати з Марокко, спільною заявкою Аргентини, Уругваю, Чилі та Парагваю, об'єднанням балканських країн (Болгарія, Румунія, Греція, Сербія) і дуетом Іспанії з Португалією.

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