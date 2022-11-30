Подвиг "синьо-жовтих" у 2006 році змусив "кенгуру" повірити у власні сили.

Збірна України після виходу з групи на ЧС-2006 / Фото з відкритих джерел

У матчі 3-го туру групового етапу ЧС-2022 Австралія мінімально здолала Данію (1:0) і пробилась у плей-офф турніру. За повідомленням OptaJoe, підопічні Грема Арнольда стали лише третьою командою в історії Мундіалів, якій вдалось пробитись в 1/8 фіналу пропустивши чотири і більше голів у матчах своєї групи.

Сенсаційна ганьба Данії у відеоогляді матчу з Австралією

Раніше це вдавалося Югославії у далекому 1990 році та збірній України у 2006 році. Нагадаємо, тоді "синьо-жовті" у першому турі поступились Іспанії (0:4), у другому – "відірвались" на Саудівській Аравії (4:0) і закріпили вихід з групи мінімальною перемогою над Тунісом.

До слова, в 1/8 фіналу Австралія зіграє з переможцем групи С.

Данія програла Австралії та стала головним розчаруванням ЧС-2022 – "соккеруз" сенсаційно в плей-офф