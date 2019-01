Австралія постраждала від, можливо, найабсурднішого пенальті в історії – божевільний фейл арбітра на Кубку Азії

Матч третього туру групового етапу Кубка Азії Австралія – Сирія ледь завершився великим скандалом.

На 80-й хвилині поєдинку австралійців ледь не довів до сказу мексиканський рефері Сезар Артуро Рамос, який припустився божевільного фейлу. За рахунку 2:1 на користь "соккеруз" 35-річний арбітр призначив пенальті у ворота Метью Раяна після зіткнення двох сирійських футболістів.

Омар Аль-Сома реалізував безглуздий пенальті, та все ж команда Грема Арнольда зуміла вирвати перемогу. На 90+3 хвилині справедливість відновив Рогіч – 3:2. Можна лише здогадуватись, щоб б відбувалось після гри, якби не героїчний удар хавбека Селтіка...

Syria star Omar Al Somah awarded penalty after being tripped by OWN team-mate in Asian Cup against Australia https://t.co/H9MURoFYyf pic.twitter.com/N4VeJrN1TO