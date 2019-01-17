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Австралія постраждала від, можливо, найабсурднішого пенальті в історії – божевільний фейл арбітра на Кубку Азії

10:30 154 Читать на русском
Австралія постраждала від, можливо, найабсурднішого пенальті в історії – божевільний фейл арбітра на Кубку Азії
Бий своїх, щоб у ворота чужих призначали пенальті

Матч третього туру групового етапу Кубка Азії Австралія – Сирія ледь завершився великим скандалом.

На 80-й хвилині поєдинку австралійців ледь не довів до сказу мексиканський рефері Сезар Артуро Рамос, який припустився божевільного фейлу. За рахунку 2:1 на користь "соккеруз" 35-річний арбітр призначив пенальті у ворота Метью Раяна після зіткнення двох сирійських футболістів.

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Омар Аль-Сома реалізував безглуздий пенальті, та все ж команда Грема Арнольда зуміла вирвати перемогу. На 90+3 хвилині справедливість відновив Рогіч – 3:2. Можна лише здогадуватись, щоб б відбувалось після гри, якби не героїчний удар хавбека Селтіка...

Теги
Кубок Азії Сирія Сирія Світ Австралія Австралія футбольні курйози Відеоновини
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