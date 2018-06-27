Австралія – Перу: Каррільйо – гравець матчу

Найкращим гравцем матчу 3 туру групового етапу чемпіонату світу-2018 Австралія – Перу став автор першого гола Андре Каррільйо.

Збірна Перу перемогла Австралію в матчі 3 туру групового етапу чемпіонату світу-2018.

Австралія – Перу – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Найкращим гравцем матчу став перуанський форвард Андре Каррільйо. Зазначимо, сам він відкрив рахунок у матчі потужним ударом з льоту.

Також додамо, що це був останній матч для обох команд на мундіалі-2018.

Перу здобула історичну перемогу над Австралією та посіла 3 місце в групі C