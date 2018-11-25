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Аваї з екс-динамівцем Бетао піднявся в бразильську Серію А

06:30 1 Читать на русском
Аваї з екс-динамівцем Бетао піднявся в бразильську Серію А
Бетао / Фото ФК Аваї

Бразильський Аваї розпочне наступний сезон у найвищому дивізіоні країни.

Аваї посів третє місце у турнірній таблиці Серії В, що дозволить команді виступати в елітному дивізіоні з наступного сезону.

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В заключному турі гравці Аваї зустрілись в матчі із Понта Претою, в якому розписали нульову нічию. Цього виявилось достатньно для виходу в Серію А чемпіонату Бразилії.

Нагадаємо, за Аваї виступає колишній захисник Динамо Бетао. Бразилець грав за київський клуб у 2018 - 2013 роках.

Теги
Світ Бетао Бетао Бразилія Аваї Аваї
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