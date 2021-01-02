Авангард повторює жахливу долю Кристала – клуб розпрощався з 10 гравцями
Головний тренер Авангарда Олексій Городов озвучив неприємні новини для краматорського клубу.
"Десять гравців вже залишили нашу команду. Подякував хлопцям за співпрацю. Будемо створювати нову команду, яка вирішуватиме завдання збереження прописки у Першій лізі.
Кристал офіційно оголосив про відхід одразу 15-ти гравців
Плани на міжсезоння? Команда збирається на базі 10-го січня. Перший збір проведемо в Краматорську. В команді залишилося сім-вісім гравців і, в основному, це молодь. Будемо формувати нову команду, яка буде вирішувати поставлені завдання. На першому зборі заплановано п'ять контрольних матчах. В цей період матимемо змогу переглядати новачків.
На другому зборі вже буде більше силової роботи. Щодо збору у Туреччині зараз немає остаточної інформації. Розглядаємо три варіанти: Туреччина, Полтава (база ФК Полтава), а також Київська область. Якщо команда до цього часу буде вкомплектована, то можемо провести закордонний збір. У часи пандемії ні в чому не можна бути впевненим", – поділився Городов у інтерв'ю офіційному сайту ПФЛ.
Нагадаємо, раніше Кристал оголосив про відхід 15-ти гравців, а пізніше команду покинув і директор клубу.
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