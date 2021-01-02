"Десять гравців вже залишили нашу команду. Подякував хлопцям за співпрацю. Будемо створювати нову команду, яка вирішуватиме завдання збереження прописки у Першій лізі.

Кристал офіційно оголосив про відхід одразу 15-ти гравців

Плани на міжсезоння? Команда збирається на базі 10-го січня. Перший збір проведемо в Краматорську. В команді залишилося сім-вісім гравців і, в основному, це молодь. Будемо формувати нову команду, яка буде вирішувати поставлені завдання. На першому зборі заплановано п'ять контрольних матчах. В цей період матимемо змогу переглядати новачків.

На другому зборі вже буде більше силової роботи. Щодо збору у Туреччині зараз немає остаточної інформації. Розглядаємо три варіанти: Туреччина, Полтава (база ФК Полтава), а також Київська область. Якщо команда до цього часу буде вкомплектована, то можемо провести закордонний збір. У часи пандемії ні в чому не можна бути впевненим", – поділився Городов у інтерв'ю офіційному сайту ПФЛ.

Нагадаємо, раніше Кристал оголосив про відхід 15-ти гравців, а пізніше команду покинув і директор клубу.

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