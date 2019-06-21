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Авангард покинули 4 гравці

06:00 316 Читать на русском
Авангард покинули 4 гравці
Олександр Косевич / ФК Авангард

Краматорський Авангард розпрощався з 4 гравцями

Авангард покинули одразу 4 гравці, поділився тренер команди Олександр Косевич у коментарі офіційному сайту ПФЛ.

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Склад Авангарда покинули Віталій Єрмаков, який повернувся в Десну, Владислав Ємець і Михайло Шершень, які, в свою чергу, повернулися в Зорю. Також, незабаром, на правах оренди має перейти в Колос Єгор Демченко.

За підсумками сезону, що завершився Першої ліги Авангард зайняв 5-е місце, відставши на 2 позиції від зони плей-офф перехідних матчів за право участі в УПЛ.

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Теги
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