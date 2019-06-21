Авангард покинули 4 гравці

Україна — 20 черв 7887
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Зупинив Італію на Євро-2019, нагадує легенду МЮ – Динамо знайшло заміну гравцю основи, від якої у захваті західні ЗМІ
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Зозуля все ще може залишитися в Альбасете – політичні причини ускладнюють перехід в інший клубІспанія — 20 черв 1384
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"Від Динамо я не очікую нічого". Дмитро Джулай – про чемпіонську збірну Петракова, прогрес Шевченка і ефір з БосянкомІнтерв’ю — 20 черв 6286
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Зінченко підписав довгостроковий контракт з Манчестер Сіті – "містяни" презентували подію ефектним відео з українцемАнглія — 20 черв 5196
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Послідовник Саррі та Гвардіоли, якого "кинув" Ювентус, або Як Марко Джампаоло буде повертати Мілан на вершинуІталія — 20 черв 1360