Авагімян офіційно покинув Чорноморець
"Моряки" попрощались зі своїм найкращим бомбардиром.
Півзахисник Артур Авагімян офіційно залишив Чорноморець, повідомляє прес-служба "моряків".
Цітаішвілі повернеться у Чорноморець, – ЗМІ
Нагадаємо, 24-річний футболіст – вихованець Шахтаря. До одеського клубу приєднався у лютому 2020 року з вірменського Алашкерта у статусі вільного агента. У поточному сезоні провів за команду з Південної Пальміри 20 матчів у всіх турнірах, в яких забив 5 голів і віддав 2 результативні передачі, ставши найкращим бомбардиром "моряків". Transfermarkt оцінює гравця у 500 тисяч євро.
За інформацією ЗМІ, наступним клубом Авагімяна стане Олександрія, з якою гравець вже провів переговори.
Лунін виганяє привидів, вражає Анчелотті та повертає фанатів – іспанські ЗМІ про 2 матч українця за Реал