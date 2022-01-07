Півзахисник Артур Авагімян офіційно залишив Чорноморець, повідомляє прес-служба "моряків".

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Нагадаємо, 24-річний футболіст – вихованець Шахтаря. До одеського клубу приєднався у лютому 2020 року з вірменського Алашкерта у статусі вільного агента. У поточному сезоні провів за команду з Південної Пальміри 20 матчів у всіх турнірах, в яких забив 5 голів і віддав 2 результативні передачі, ставши найкращим бомбардиром "моряків". Transfermarkt оцінює гравця у 500 тисяч євро.

За інформацією ЗМІ, наступним клубом Авагімяна стане Олександрія, з якою гравець вже провів переговори.

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