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"**ав ваших мам, бабусь і весь ваш рід", – Рібері відповів критикам, яким не сподобалася його дорога їжа

17:36 604 Читать на русском
"**ав ваших мам, бабусь і весь ваш рід", – Рібері відповів критикам, яким не сподобалася його дорога їжа
Франк Рібері / AFP

Хавбек Баварії Франк Рібері відреагував на критику своїх читачів, яким не сподобалось марнотратство француза під час візиту у ресторан.

Французький футболіст отримав шквал критики через свій візит у турецький ресторан Нусрета Гекче, який є відомим шеф-кухарем, що спеціалізується на приготуванні м'яса. Хавбек замовив "золотий стейк" вартістю 1200 євро.

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Таке марнотратство не сподобалось читачам Франка, які почали його засипати гнівними коментарями.

У відповідь на критику Рібері написав: "2019 рік починається із заздрісних хейтерів, які народилися через порваний презерватив. **ав ваших мам, бабусь і весь ваш рід. Я нічого вам не винен. Всього я домігся в першу чергу завдяки Богу, самому собі і тим близьким людям, які вірили в мене", – написав француз у Twitter.

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Теги
Франк Рібері Франк Рібері Баварія Баварія Німеччина
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