Чемпіонат Іспанії, 10-й тур

Альмерія – Жирона – 3:2

Голи: Баптістао, 13, Туре, 17, Ембарба, 38 – Рікельме, 47, Стуані, 82 (пен.)

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Альмерія та Жирона мали по 7 та 8 очок відповідно, через що очікувано засіли внизу турнірної таблиці. Господарі захопили ініціативу й забили вже на 13-й. Мендеш закинув у штрафний, а Баптістао замкнув подачу головою.

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Кількома миттєвостями опісля кіпер та оборонець курйозно не порозумілись між собою, тому Туре подвоїв перевагу. Ще до свистка на перерву Ембарба довів рахунок до розгромного, потужно пробивши зі штрафного з відстані у 30+ метрів до воріт.

З роздягальні Жирона вийшла зарядженою й одразу забила зусиллями Рікельме, який під час контратаки перекинув Фернандо Мартінеса з метрів 30. Голкіпер, до слова, проводив 100-й матч за Альмерію. Стуані на 78-й не реалізував пенальті, але виправився пізніше – теж з позначки. На 7 доданій хвилині забив Янхель, але гол скасували через фол. Фантастика. Альмерія набрала 10 очок та піднялась на 14 місце, Жирона опустилась на 18 сходинку.

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