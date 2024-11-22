До складу команди Василя Кобіна приєднається вихованець Динамо Артем Бенедюк, повідомляє ТаТоТаке.

Суркіс однозначно прокоментував інтерес Динамо до лідера Зорі

20-річний правий захисник, який раніше виступав за Зорю на правах оренди, підпише контракт із клубом з Петрового як вільний агент.

За інформацією джерела, ще одним підсиленням стане півзахисник Ігор Скороход, який у минулому захищав кольори Карпат U-19.

До слова, наразі Інгулець іде останнім у тірнірній талиці УПЛ після 13-ти турів маючи 6 очок в активі.

Лівий Берег та Інгулець розписали нічию в битві аутсайдерів