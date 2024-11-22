Аутсайдер УПЛ націлився на захисника Динамо – на радарі клубу також екс-гравець Карпат
22 листопада 17:16 - Читать на русском
Найближчим часом Інгулець, схоже, поповниться двома новачками.
До складу команди Василя Кобіна приєднається вихованець Динамо Артем Бенедюк, повідомляє ТаТоТаке.
Суркіс однозначно прокоментував інтерес Динамо до лідера Зорі
20-річний правий захисник, який раніше виступав за Зорю на правах оренди, підпише контракт із клубом з Петрового як вільний агент.
За інформацією джерела, ще одним підсиленням стане півзахисник Ігор Скороход, який у минулому захищав кольори Карпат U-19.
До слова, наразі Інгулець іде останнім у тірнірній талиці УПЛ після 13-ти турів маючи 6 очок в активі.
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