Головний тренер Лечче Лука Готті був відправлений у відставку, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Причиною звільнення 57-річного фахівця стали невтішні результати салентійців у поточному сезоні. Після 12-ти турів Лечче у турнірній таблиці Серії А йде вісімнадцятим, набравши 9 очок. Раніше команда вилетіла з Кубка Італії, програвши в 1/16 фіналу представнику Серії В – Сассуоло (0:2). Наступний головний тренер "жовто-червоних" наразі невідомий.

Нагадаємо, Готті очолив Лечче у березні 2024 року. Попереднім його клубом була Спеція, де він встиг попрацювати з українським півзахисником Віктором Коваленком.

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