"Жовто-червоні" мали зіграти гостьовий матч проти Аталанти ще в п'ятницю (25 квітня). Втім, табір Лечче сколихнула страшна звістка – 47-річний фізіотерапевт Граціано Фіоріта помер у номері свого готелю в Брешії, де команда проводила підготовку.

У Серії А матчів до неділі не буде через ще одну смерть

Керівництво Серії А погодилося перенести зустріч, однак лише на 48 годин. Лечче вважає, що цього замало, і може взагалі не виїхати в Бергамо, інформує La Gazzetta dello Sport. Підопічні Марко Джампаоло не тренувалися 3 дні, перебуваючи в стані шоку від втрати Фіоріти, який працював у клубі з 1999 року. Лечче планував грати вже після похорону легенди, але його тіло досі не привезли з Брешії.

Натомість Серія А не горить бажанням сильно розтягувати календар, який і так зазнав змін через іншу смерть – Папи Римського Франциска. Ситуація повинна остаточно вирішитися сьогодні (26 квітня). Технічна поразка зараз явно не потрібна Лечче, який випереджає зону вильоту всього на одне очко.

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