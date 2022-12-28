"Після завершення літньо-осінньої частини сезону команду покинула низка футболістів: Вадим Ющишин, Василь Беца, Олександр Аксьонов, Андрій Вискребенцев, Віктор Ряшко, Василь Пиняшко, Вадим Ференцик, Микола Гайдучик, Віктор Хомченко, Павло Тищук.

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З чим це пов'язано? За останні три місяці були якісь позитивні зрушення, як каже наш президент, ми були десять метрів під водою, а зараз – три метри. І деякі гравці, які нас покинули, показали себе непогано, отримавши від інших команд кращі пропозиції, насамперед фінансові.

Кістяк у нас залишився, зокрема, це гравці лінії оборони. Ми запрошуватимемо інших футболістів на перегляд. Це стосується насамперед місцевих закарпатських гравців, але прізвища називати не буду, поки нікого не підпишемо.

Команда планує вийти з відпустки 20 січня. У нас буде приблизно 65 тренувань, 9 товариських матчів. Перший етап тренувальних зборів проведемо вдома на Закарпатті. Тут є всі умови для якісної підготовки. А потім у планах поїхати до угорської Кішварди для проведення другого етапу", – цитує Блавацького офіційний сайт Ужгорода.

Нагадаємо, на зимову паузу закарпатці пішли на передостанній сходинці турнірної таблиці Першої ліги, маючи в активі 16 очок.

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