У матчі 27 туру чемпіонату Іспанії Барселона розгромила Ельче з рахунком 4:0, а Гаві вийшов у стартовому складі і відіграв 68 хвилин. За кілька днів до цього реєстрацію півзахисника в статусі гравця основної команди Барселони було скасовано.

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Ельче подав апеляцію за підсумками цієї зустрічі через участь Гаві. Як інформує Marca, аутсайдер Ла Ліги посилається на регламент Федерації футболу Іспанії, в якому йдеться про те, що в подібних випадках гравцям заборонено брати участь у матчах чемпіонату.

Повідомляється, що Ельче подав апеляцію за 3 хвилини до дедлайну.

Керівництво Барселони зберігає спокій з цього приводу. Каталонський клуб упевнений, що головний тренер "блаугранас" Хаві мав повне право задіяти Гаві в цій зустрічі – у статусі гравця молодіжної команди.

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