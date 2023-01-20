"Вишні" офіційно оголосили про перехід нападника Данго Уаттара з Лор'яна. Новачок отримав контракт на 5,5 років і футболку з номером 11.

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За інформацією інсайдерів, Борнмут заплатив 23 млн євро "чистими", ще 5 млн передбачені бонусами. Для 20-річного Уаттара це лише другий сезон у європейському футболі. Буркінієць став відкриттям нинішнього розіграшу французької Ліги 1 – 6 голів та 6 асистів у 18 матчах.

Не дивно, що Лор'ян продав свою зірочку саме Борнмуту. Нещодавно власник "вишень" Білл Фоулі став міноритарним акціонером французького клубу. Американський бізнесмен нарощує свій вплив у європейському футболі після того як викупив Борнмут у російського підприємця Максіма Дьоміна в грудні 2022 року. Трансфер Уаттара став дебютним для епохи Фоулі.

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