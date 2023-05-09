У футболістів Лідса є гарна мотивація, щоб активніше боротися за виживання в АПЛ

Керівництво "павичів" готує план оптимізації бюджету, якщо команда вилетить з АПЛ. Згідно з інформацією The Athletic, в контрактах гравців є пункт про зменшення заробітної плати.

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Джерело зазначає, що футболісти Лідса у разі вильоту втратять до 60% своїх доходів. Також керівництво клубу розглядає можливість масштабного розпродажу, який має принести близько 200 мільйонів фунтів. Ці кошти підуть на перебудову команди.

Лідс наразі посідає 19 сходинку з 30 очками. Від Евертона, який посідає 17 місце, "павичі" відстають на два бали.

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