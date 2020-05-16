Неоднозначна перемога суперника Шахтаря у відеоогляді матчу Аугсбург – Вольфсбург

Аугсбург поступився Вольфсбургу (1:2) в рамках 26 туру Бундесліги. Дивіться відео голів та головних моментів матчу.

Команди намагалися якомога частіше бити по воротах, але в площину влучали вкрай рідко. Лише перед самою перервою Вольфсбург зміг відкрити рахунок зусиллями Ренато Штеффена.

Аугсбург – Вольфсбург: суперник Шахтаря здобув важку перемогу, оголивши свої проблеми, але "гірникам" розслаблятися рано

Аугсбургу вистачило 9 хвилин для відповіді у другому таймі. Голкіпер Вольфсбурга Кастельс незграбно відбив удар Єдвая в перекладину, від якої шкіряний залетів у ворота. Господарі могли взагалі вийти вперед, але арбітр скасував гол через офсайд. Натомість "вовки" вирвали три очки вже в компенсований час – Гінчек замкнув ідеальний простріл Мбабу. Вольфсбург може бути задоволений результатом, але гра суперника Шахтаря в Лізі Європи залишає чимало питань.