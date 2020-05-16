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Неоднозначна перемога суперника Шахтаря у відеоогляді матчу Аугсбург – Вольфсбург

21:14 29 Читать на русском
Неоднозначна перемога суперника Шахтаря у відеоогляді матчу Аугсбург – Вольфсбург
Аугсбург – Вольфсбург – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Аугсбург поступився Вольфсбургу (1:2) в рамках 26 туру Бундесліги. Дивіться відео голів та головних моментів матчу.

54’ Тін Єдвай
 
Ренато Штеффен 43’
Даніель Ґінчек 90+1’
43’ Ренато Штеффен
54’ Тін Єдвай
90+1’ Даніель Ґінчек

Команди намагалися якомога частіше бити по воротах, але в площину влучали вкрай рідко. Лише перед самою перервою Вольфсбург зміг відкрити рахунок зусиллями Ренато Штеффена.

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Аугсбургу вистачило 9 хвилин для відповіді у другому таймі. Голкіпер Вольфсбурга Кастельс незграбно відбив удар Єдвая в перекладину, від якої шкіряний залетів у ворота. Господарі могли взагалі вийти вперед, але арбітр скасував гол через офсайд. Натомість "вовки" вирвали три очки вже в компенсований час – Гінчек замкнув ідеальний простріл Мбабу. Вольфсбург може бути задоволений результатом, але гра суперника Шахтаря в Лізі Європи залишає чимало питань.

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Відеоновини Німеччина Аугсбург Аугсбург Вольфсбург Вольфсбург Аугсбург - Вольфсбург
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