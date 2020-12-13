Аугсбург у меншості вирвав нічию у Шальке – "кнаппен" вкотре не змогли перервати безвиграшну серію
В рамках недільної програми 11-го туру Бундесліги Шальке не зумів втримати перемогу над ослабленим Аугсбургом. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Німеччини 2020/21, 11-й тур
Аугсбург – Шальке – 2:2
Голи: Сердар, 32 (автогол), Ріхтер, 90+3 – Раман, 52, Буджеллаб, 62
Байєр – Хоффенхайм – початок о 19:00
Аугсбург у рідних стінах приймав Шальке, чия безвиграшна серія сягнула 25-и матчів. На 32-й хвилині господарі відкрили рахунок – Хедіра зі стандарту навісив у карний майданчик і м'яч рикошетом від Сердара залетів у ворота. "Кнаппен" у першому таймі не створили жодного небезпечного моменту.
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Одразу після перерви гості зрівняли – Раман скористався помилкою захисника, вийшов віч-на-віч із голкіпером та пробив повз нього. На 53-й другу жовту отримав Нідерлехнер та "кнаппен" одразу кинулись в атаку. Перевагу вдалось реалізувати на 62-й хвилині – Сердар прострілив у штрафний майданчик, де Буджеллаб в дотик замкнув. Здавалось, що омріяна перемога нарешті здобута, але Аугсбург не збирався так просто здаватись. У компенсований час вони перехопили м'яч у центрі поля, вийшли у контратаку і Ріхтер головою замкнув навіс Грегоріча у штрафний майданчик – 2:2. Шальке знову не вдалось перервати безвиграшну серію.