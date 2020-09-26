Чемпіонат Німеччини 2020/21, 2-й тур

Аугсбург – Борусія Д – 0:2

Голи: Удохай, 40, Каліджурі, 54

Байєр – РБ Лейпциг – 1:1

Голи: Демірбай, 20 – Форсберг, 14

Борусія М – Уніон Берлін – 1:1

Голи: Тюрам, 56 – Шлоттербек, 80

Армінія – Кельн – 1:0

Голи: Едмундссон, 78

Майнц – Штутгарт – 1:4

Голи: Квайсон, 13 – Вамангітука, 45, Дідаві, 61, Клімовіч, 80, Калайдзіч, 86

Вилучення: Ніахате, 77 (друга жовта)

Шальке – Вердер – початок о 19:30

Дортмундська Борусія після впевненої звитяги над Ґладбахом приїхала в Аугсбург. Від "джмелів" очікували спокійної перемоги, однак перший тайм пройшов у нервовій боротьбі з п'ятьма жовтими картками, а на 40-й хвилині господарі ще й рахунок відкрили – це Удохай замкнув подачу Каліджурі зі штрафного. За дев'ять хвилин по перерві колишній лідер Шальке забив другий гол: Нідерлехнер вивів Каліджурі віч-на-віч, а Даніель, поставивши корпус Меньє, переграв Буркі – 2:0! Борусія від цього шоку так і не оправилась, нічого цікавого у відповідь не створивши. Фінальний свисток зафіксував заслужену перемогу Аугсбурга.

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Байєр у рідних стінах приймав РБ Лейпциг. Чвертьфіналіст ЛЧ вийшов уперед вже на 14-й хвилині внаслідок красивого удару Форсберга з лівого кута штрафного у ближню дев'ятку, однак вже за шість хвилин Демірбай шедевральним пострілом з дистанції зрівняв рахунок – м'яч влетів у ворота рикошетом від поперечини. Втім, після такого потужного початку матч здувся, і забиті на старті першого тайму голи виявились останніми. Нічия у Леверкузені.

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Борусія М після поразки в Дортмунді повинна була реабілітовуватись. Благо, тепер у Гладбаха був домашній матч, а суперник – Уніон – здавався прохідним. Берлінці, однак, відстояли "на нуль" майже годину. Вийти вперед "жеребці" змогли аж на 56-й хвилині внаслідок подачі з кутового, яку ударом головою замкнув Тюрам, але на 80-й хвилині красиве замикання навісу з корнера у виконанні Шлоттербека зрівняло рахунок – 1:1. Цей гол виявився останнім у зустрічі.

Майнц вдома приймав Штутгарт, який тільки нещодавно повернувся з другої Бундесліги. Господарі забили вже на 13-й хвилині внаслідок подачі на Матета та скидки під удар Квайсону з метру. Гостям вдалося відігратися під саму перерву – це Вамангітука отримав пас на правий край штрафного й пробив точно під дальню стійку. В середині другого тайму вестфальці реалізували контратаку 2-в-2 й вирвались уперед у рахунку, а на 77-й хвилині Майнц ще й залишився у меншості – це Ніахате отримав другу жовту. Після цього господарі посипались, а Штутгарт провів ще два голи – відзначились Клімовіч і Калайдзіч. 1:4 – Штутгарт святкує першу перемогу після повернення в еліту.

Армінія після тривалої відсутності в першій Бундеслізі відібрала очки у Айнтрахта тиждень тому, а тепер дійшла справа і до перемог. Жертвою команди з вигаданого міста став Кельн. Долю поєдинку вирішив єдиний гол – його на 78-й хвилині забив Едмундссон, який отримав довгу передачу від голкіпера, увірвався на правий край штрафного й з гострого кута влучив під дальню стійку. 1:0 – Білефельд набирає обертів.

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