Аугсбург після дебютної перемоги над Байєром у першому колі здобув ще й першу домашню звитягу над Леверкузеном (1:0). Звіт читайте на "Футбол 24".

Перший тайм зустрічі завершився без забитих голів. На початку другого тайму Аугсбургу вдалося вирватись уперед зусиллями Беріші – Мергім замкнув подачу з кутового, забивши свій п'ятий гол у поточному чемпіонаті. Саме він і вирішив долю протистояння.

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Господарі відсвяткували дебютну перемогу над Байєром у рідних стінах. Взагалі, це лише друга їхня перемога над "фармацевтами", а першу вони святкували у серпні в поточному сезоні. Мегрім Беріша, своєю чергою, став залученим до кожного з шести останніх домашніх голів Аугсбурга – це рекордна серія клубу за всю історію виступів у Бундеслізі. Баєйр же зазнав другої поразки поспіль.

Таким чином, Аугсбург набрав 21 очко, піднявшись на тринадцяту позицію й відірвавшись від зони перехідних матчів на п'ять пунктів. Байєр з 24 заліковими балами поки що тримається дев'ятим, однак по ходу туру команда ризикує опуститись за межі першої десятки. До зони ЛЧ не вистачає вже десяти очок, що з великою ймовірністю ставить хрест на амбіціях "фармацевтів" прорватись у даний турнір.

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