Аугсбург у перенесеному матчі 26-го туру Бундесліги приймав Майнц. Господарі мали відрив від зони вильоту всього у три очки, тож нічия їх не влаштовувала – команді необхідно було нарощувати гандикап. На щастя для рідних фанів, вже на старті гри вона заробили пенальті, який майстерно реалізував Гаувелев.

Майнц в принципі провалив перший тайм, дивом не відправившись на перерву за комфортної переваги господарів. На 32-й хвилині Аугсбург забив другий гол зусиллями Хана – втім, його скасували через офсайд. На старті ж другого тайму "червоні" несподівано відігралися зусиллями Відмера, якому вдалося розстріляти ворота на 54-й хвилині. Гольовий крос на себе записав Боетіюс. 1:1!

На жаль для Майнца, навіть нічийний результати втримати не вдалося. Найбільш прикрим же став факт максимально швидкого відновлення переваги господарів. Вже за дві хвилини після пропущеного гола вони забили з кутового – це Варгас, тільки-но з'явившись на полі, замкнув подачу від Хана. 2:1! Саме з цим рахунком матч і добіг кінця.

Таким чином, Аугсбург набрав 32 очки й відірвався від зони вильоту на 6 залікових балів. Майнц з 39 пунктами тримається на десятій сходинці.